Drake postawił gigantyczną kwotę na wczorajszy finał. Bukmacherska klątwa znów zadziałała

Do pewnego momentu wszystko szło po jego myśli. Argentyna prowadziła 2:0 po golach Messiego i Angela di Marii. Taki rezultat utrzymywał się do 80. minuty. Wtedy, w odstępie kilkudziesięciu sekund, dwa gole strzelił Kylian Mbappe. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 2:2, co oznaczało, że zakład Drake'a został przegrany.

Obejmował on bowiem tylko 90 minut. To, co wydarzyło się w dogrywce i rzutach karnych, nie miało już znaczenia dla kanadyjskiego rapera. To oznacza, że przegrał na tym zakładzie milion dolarów.

instagram.com/champagnepapi

Materiał filmowy Drake'a, potwierdzającego swoje poparcie dla Argentyny, pojawił się również w mediach społecznościowych, gdzie na jednym z klipów nagranych z przyjacielem, mówi "Ja wezmę Argentynę, on weźmie Francję", mając na sobie strój Napoli.