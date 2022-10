Dzień Edukacji Narodowej już w piątek. Wyjaśniamy, czy jest on wolny od pracy i co to za święto. Kiedy wypada Dzień Nauczy Magdalena Konczal

Dzieci wręczają nauczycielom kwiaty i upominki z okazji Dnia Nauczyciela, 14 października 123rf

Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany Dniem Nauczyciela obchodzimy 14 października. Wiele osób zastanawia się, czy jest on wolny od szkoły i pracy. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Wyjaśniamy, jak wygląda Dzień Nauczyciela w szkole i co to za święto.