Eurowizja Junior 2022. Laura Bączkiewicz zdradza swoje największe marzenia

Laura Bączkiewicz przed wylotem na Eurowizję: Jestem całą podekscytowana

Laura Bączkiewicz w najbliższą niedzielę wykona na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior utwór "To the Moon". Do Armenii wyleci jednak już w piątek. W rozmowie z "Super Expressem" 11-latka z Konina podkreśliła, że nie może się doczekać tego wydarzenia. – Jestem cała podekscytowana – podkreśliła. Jednocześnie przyznała, że oprócz ogromnej radości, towarzyszy jej także stres. Zastrzegła przy tym, że ma to na nią wpływ motywujący.