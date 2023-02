Ewa Chodakowska i Joanna Krupa wspólnie będą prowadzić nowe reality show w TVN. Na czym będzie polegał?

Joanna Krupa i Ewa Chodakowska wspólnie poprowadzą program

Ewa Chodakowska podzieliła się ze swoimi fanami na Instagramie dobrą nowiną. Już niebawem na antenie TVN zadebiutuje nowy program, który popularna trenerka fitness poprowadzi razem z modelką Joanną Krupą.

"Wstrzymuje oddech i czekam na Twoją reakcję TEGO JESZCZE NIE BYŁO" - zaczęła z podekscytowaniem wpis Chodakowska.

Influencerka przyznała, że prace nad projektem trwają już od kilku miesięcy. Wraz z ogłoszeniem informacji o prowadzących, pojawiło się również ogłoszenie o castingu do nowego programu. Oznacza to, że telewidzowie najwcześniej będą mogli obejrzeć go w jesiennej ramówce TVN w 2023 roku albo nawet dopiero wiosną 2024 roku.