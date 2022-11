Ewa Chodakowska szczerze o relacji z Anną Lewandowską. Zdradziła, jaka łączy je relacja

W rozmowie z Pudelkiem Ewa Chodakowska dała do zrozumienia, że opinia publiczna nie powinna się spodziewać przyjaźni pomiędzy nią a żoną Roberta Lewandowskiego.

Na uwagę, że "nie da się ukryć, że za sobą nie przepadają", Chodakowska nie zaprzeczyła.

- Więc to nie jest tak, że to jest konflikt interesów czy jakiś inny. Czasem coś klika, a czasem nie. Tutaj nie ma konfliktu... (...) To jest czasem kwestia energii, systemu wartości. Nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ma tę samą pasję, kliknie ci pod każdym innym względem - wyznała.