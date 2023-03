Grożą śmiercią Hailey Bieber. Kłótnia z Seleną Gomez zaszła za daleko

Konflikt Hailey Bieber z Seleną Gomez

To konflikt, który od dłuższego czasu rozgrzewa internautów. Była partnerka Justina Biebera i jego obecna żona od dawna nie przepadają za sobą. Zdaje się, że kością niezgody okazał się właśnie sławny muzyk. Kobiety długo w mediach pozostawały wobec siebie neutralne, ale w ostatnim czasie to się zmieniło.

Pogróżki wobec żony Biebera

Wszystko wskazuje na to, że w wiadomościach prywatnych do Hailey Bieber zaczęto wysyłać pogróżki i groźby śmierci. Gwiazda do tego stopnia zaczęła obawiać się, że coś może jej się stać, iż o pomoc zwróciła się do samej Seleny.