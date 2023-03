Kylie Jenner i Hailey Bieber obrywają w sieci. Gwiazdy tracą obserwujących w zatrważającym tempie. To pokłosie spięcia z Seleną Gomez?

Sprzeczka wśród gwiazd

Nie milkną echa sporu pomiędzy celebrytkami. Chociaż część osób uważa, że jest on tylko wytworem internetowych fanów, konflikt na linii Hailey Bieber - Selena Gomez jest zauważalny. Zaczęło się od rozpadu związku Seleny i Justina Biebera, który później poślubił Hailey.

Fani obwiniali o to przyszłą żonę muzyka. Kobiety długo nie wchodziły sobie w drogę, później nawet pojawiły się na jednej ściance, pozując do zdjęć. Czas pokazał jednak, że konflikt istnieje naprawdę, a w ostatnim czasie dołączyła do niego Kylie Jenner.