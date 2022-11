Grzegorz Lato specjalnie dla nas: Na mistrzostwach świata nie ma frajerów! Zbigniew Czyż Izabella Matczak

Nie będzie łatwo reprezentacji Polski wyjść z grupy do dalszej fazy mistrzostw świata. Dużo będzie zależeć od wyniku pierwszego meczu z Meksykiem. Potem Arabia Saudyjska. Chciałbym przestrzec naszych piłkarzy, bo czeka nas z tym rywalem trudne spotkanie, to nie są frajerzy - mówi w specjalnej rozmowie z nami Grzegorz Lato, król strzelców mistrzostw świata z 1974 roku. Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczynają się 20 listopada, potrwają do 18 grudnia. Polacy zagrają w grupie kolejno, z Meksykiem (22.11), Arabia Saudyjską (26.11) i Argentyną (30.11).