Hailey Bieber zszokowała fanki swoją metamorfozą. Z całego świata płyną głosy zachwytu

Hailey Bieber, modelka i osobowość social mediów, już od jakiegoś czasu eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Wraz z nowym rokiem przyszedł czas na zmianę fryzury. Hailey, która jeszcze kilka lat temu kojarzona była z blond czupryną, wróciła do swojego naturalnego koloru włosów, czyli do łagodnego brązu. To jednak nie koniec - długie włosy, marzenie wielu jej fanek, to już przeszłość. Żona Justina Biebera postawiła na ostre cięcie. Teraz jej włosy sięgają ramion, wystrzyżone na stylowego boba.