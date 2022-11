Informacje o śmierci Jimmy'ego Fallona na Twitterze. Komik ma się dobrze i apeluje do Elona Muska

Wszystko zaczęło się od wpisu o śmierci komika

"Z bólem serca jesteśmy zmuszeni poinformować o śmierci Jimmy'ego Fallona, naszej legendy telewizji. 1923-2022" — wpis takiej treści pojawił się na koncie prowadzonego przez komika programu. Dołączono do niego jego prywatne zdjęcie. Gdyby potraktować wpis poważnie, oznaczałoby to, że Jimmy Fallon zmarł w wieku 99 lat. Tak naprawdę prowadzący "The Tonight Show" urodził się w 1974 r.