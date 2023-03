Jak wspierać wewnętrzną motywację dziecka? Zobacz program 3 sposoby NA OPRAC.: Izabella Matczak

Czy można dodawać dziecku skrzydeł jednocześnie kierując jego rozwojem? W jaki sposób mówić do dziecka aby inspirować je do szukania rozwiązań? A może lepiej dawać dziecku rady? Co to jest motywacja zewnętrzna a na czym polega motywacja wewnętrzna? Która z nich jest dla dziecka lepsza i bardziej mu potrzebna? O tym wszystkim oraz o wielu innych kwestiach dotyczących budowania relacji z dzieckiem w programie 3 sposoby NA opowiada psycholog dziecięca Agnieszka Skoczylas.