Jakie jest znaczenie snów? Jeśli ci się to śniło, musisz uważać. Czy intuicji warto ufać? JK

Jakie jest znaczenie snów? Czy uporczywie powracając koszmar może coś dla nas oznaczać? To, co dzieje się w naszej głowie jest wciąż niezbadane. Naukowcy są przekonani, iż sen jest momentem segregowania pamięci ludzkiej, także tej podświadomej. Na tej zasadzie obrazy senne stają się odzwierciedleniem przeżytych sytuacji i emocji. Jak je odczytywać? Nie ma na to jednoznacznej recepty, jednak można posiłkować się gotowymi interpretacjami. Oto one!