Jest pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu wirusa ptasiej grypy. WHO wydała ostrzeżenie

Nowy szczep ptasiej grypy

Badania wykazały, że został zarażony szczepem ptasiej grypy o nazwie H5N2, co stanowi pierwszy przypadek wykrycia tego typu wirusa u ludzi.

Zdaniem specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowy szczep ptasiej grypy przeniósł się na ludzi, co „może mieć duży wpływ na zdrowie publiczne”. Podano również, że 59-letni mężczyzna w Meksyku zmarł po siedmiodniowej chorobie, podczas której cierpiał na gorączkę, duszności, biegunkę i nudności.

Pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu wirusa

Pacjent z Meksyku poczuł się źle 17 kwietnia i początkowo próbował leczyć objawy w domu. Tydzień później, gdy objawy się pogorszyły, trafił do szpitala, ale zmarł tego samego dnia z powodu powikłań. Badania wykazały, że był zakażony wirusem grypy, a później potwierdzono, że był to H5N2. Zgłoszono też, że przed zarażeniem się infekcją przez trzy tygodnie był przykuty do łóżka.