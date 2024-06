Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 4 w Eurowyborach. Sprawdź listę

Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4 w wyborach 2024

Oto nazwiska osób kandydujących z woj. mazowieckiego okręg nr 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Ugrupowania polityczne zgłosiły już swoich kandydatów. Wiemy, kto w Twoim regionie będzie ubiegał się o mandat europosła. Poniżej prezentujemy listy.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. mazowieckiego okręg nr 4

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 4 startuje 70 kandydatów. Swoim zasięgiem obejmuje: część województwa mazowieckiego: m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński; zagranica; statki.

Sprawdź listy kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Michał Andrzej KOBOSKO: pozycja 1 Dorota Janina STALIŃSKA: pozycja 2 Mikołaj Jan DOROŻAŁA: pozycja 3 Magdalena BIERNACKA: pozycja 4 Łukasz KRASOŃ: pozycja 5 Agnieszka Beata PETELICKA: pozycja 6 Bożenna Urszula HOŁOWNIA: pozycja 7 Marcin WAJDA: pozycja 8 Jacek BARTMIŃSKI: pozycja 9 Anna Małgorzata OJER: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Krystian Patryk KAMIŃSKI: pozycja 1 Ewa ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK: pozycja 2 Diana Danuta RUCHNIEWICZ: pozycja 3 Sylwia Maria PAWEŁCZAK: pozycja 4 Liliana WIADROWSKA: pozycja 5 Agnieszka GROSZKOWSKA: pozycja 6 Mikołaj KOMINEK: pozycja 7 Dominik OWSIANKA: pozycja 8 Paulina Adrianna KALINOWSKA: pozycja 9 Bartłomiej Fabian WILK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Marek Marian WOCH: pozycja 1 Wioletta Marta JACHOWICZ-WRÓBLEWSKA: pozycja 2 Wojciech KOSSAKOWSKI: pozycja 3 Barbara Joanna BARDADYN: pozycja 4 Robert TAMIOŁA: pozycja 5 Krystyna Anna KRZEKOTOWSKA: pozycja 6 Piotr Roman KLONOWSKI: pozycja 7 Aleksandra Agnieszka RUTKOWSKA: pozycja 8 Krzysztof KOWALCZYK: pozycja 9 Anna RYKOWSKA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Tomasz Adam KWIATKOWSKI: pozycja 1 Marian Franciszek GANKIEWICZ: pozycja 2 Patryk Michał RYKAŁA: pozycja 3 Krystyna PASIOWIEC-ŻUREK: pozycja 4 Agnieszka Angelika ZIEMBLA: pozycja 5 Michał Jan HALKO: pozycja 6 Joanna Maria TERLECKA: pozycja 7 Paweł Edward KRÓL: pozycja 8 Iwona Beata GRABOWSKA: pozycja 9 Andrzej TARKOWSKI-KILISZEWSKI: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Marcin Piotr KIERWIŃSKI: pozycja 1 Hanna Beata GRONKIEWICZ-WALTZ: pozycja 2 Kamila GASIUK-PIHOWICZ: pozycja 3 Joanna Aleksandra KAMIŃSKA: pozycja 4 Michał Roch SZCZERBA: pozycja 5 Krystyna Maria DEMSKA-OLBRYCHSKA: pozycja 6 Andrzej Tadeusz ROZENEK: pozycja 7 Joanna Maria STANISZKIS: pozycja 8 Patryk Jan LUBOIŃSKI: pozycja 9 Olga RADWAN: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Robert BIEDROŃ: pozycja 1 Karolina ZIOŁO-PUŻUK: pozycja 2 Agata Martyna DIDUSZKO-ZYGLEWSKA: pozycja 3 Zofia Anna MALISZ: pozycja 4 Jacek Zbigniew KUBIAK: pozycja 5 Jan Filip HARASYMOWICZ: pozycja 6 Anna Małgorzata TARCZYŃSKA: pozycja 7 Szymon NOWAK: pozycja 8 Liliana KOZIELSKA: pozycja 9 Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Małgorzata Maria GOSIEWSKA: pozycja 1 Tobiasz Adam BOCHEŃSKI: pozycja 2 Sebastian Jerzy KALETA: pozycja 3 Anita CZERWIŃSKA: pozycja 4 Alvin GAJADHUR: pozycja 5 Dominika Małgorzata CHOROSIŃSKA: pozycja 6 Piotr Michał UŚCIŃSKI: pozycja 7 Paweł Jacek LISIECKI: pozycja 8 Barbara Jadwiga SOCHA: pozycja 9 Błażej Leszek POBOŻY: pozycja 10



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybór posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego – ogólne zasady

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kandydować mogą osoby, które przedstawią oświadczenie o tym, że nie mają zakazu kandydowania oraz że nie kandydują w innym kraju. Może być również wymagane przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców.

Na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego nie może być mniej niż 5-ciu ani mniej niż 10-ciu kandydatów.

Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat. Europosłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie są zarobki europosłów?

Miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi teraz 10 075,18 euro brutto (7853,18 euro netto). Wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu Parlamentu. Dodatkowo parlamentarzystom przysługuje zwrot kosztów ogólnych, takich jak: koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu. Przysługują im również zwroty kosztów podróży. Po zakończonej kadencji mogą również liczyć na odprawę oraz emeryturę.

Jakie zadania pełni Parlament Europejski?

Parlament Europejski, będący jednym z organów Unii Europejskiej, ma szereg zadań i kompetencji. Oto niektóre z nich: Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej stanowi prawo Unii Europejskiej. Współdecyduje w wielu obszarach polityki UE, takich jak handel, środowisko, prawa konsumentów, czy wolność przepływu osób.

PE ma uprawnienia do współdecydowania w kwestiach budżetowych UE. Razem z Radą Europejską uchwala budżet roczny UE.

Parlament Europejski kontroluje inne instytucje UE, w tym Komisję Europejską. Ma prawo m.in. wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Instytucja reprezentuje ponad 440 milionów obywateli UE, dlatego ma również rolę w prowadzeniu dialogu z nimi oraz reprezentowania ich interesów w procesie decyzyjnym UE.

Parlament Europejski zapewnia demokratyczną kontrolę nad instytucjami UE poprzez przeprowadzanie debat, głosowania oraz udzielanie zgody na różnego rodzaju umowy i porozumienia międzynarodowe.

PE aktywnie działa na rzecz promocji praw człowieka zarówno w UE, jak i na świecie. Wspiera demokrację, wolność słowa oraz prawa człowieka poprzez różne inicjatywy i działania.

Te zadania i kompetencje sprawiają, że Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej oraz w reprezentowaniu obywateli UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

