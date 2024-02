KRRiT: Obecna sytuacja wynika z bezprawnych decyzji Bartłomieja Sienkiewicza. Nasza uchwała wskazuje wyjście awaryjne z impasu

Oceniono, że "Krajowa Rada podejmując to działanie kierowała się wyłącznie interesem obywateli jako odbiorców usług medialnych oraz troską o dobro społeczne jakim są jednostki publicznej radiofonii i telewizji, realizujące misję publiczną ze środków pochodzących z opłat abonamentowych".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę dotyczącą pieniędzy pochodzący z opłat abonamentowych TVP. Fundusz ma trafić do depozytu sądowego. Będzie możliwy do podjęcia przez osoby, które…

"Proces likwidacji jest bowiem sprzeczny z zadaniami ustawowymi nakładanymi na jednostkę publicznej radiofonii i telewizji przez ustawę o radiofonii i telewizji, a celów likwidacji nie da się w 100 proc. pogodzić z celami misji publicznej określonymi w art. 21 ust. 1 u.r.i.t. Aby chronić media publiczne przed skutkami decyzji ministra Sienkiewicza, Krajowa Rada podjęła uchwałę wskazującą nadawcom publicznym ścieżką prawną, dającą podstawy do wypłaty środków abonamentowych pomimo stanu likwidacji spółek. Spółki +w likwidacji+, realizujące cele wskazane w art. 468 § 1 KSH - a więc w statusie nieznanym ustawie o radiofonii i telewizji - poprzez złożenie miesięcznych oświadczeń dadzą KRRiT podstawę do wypłaty środków abonamentowych, co leży w interesie mediów publicznych i obywateli" - zaznaczono.