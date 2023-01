Książę Harry broni szczegółów dotyczących rodziny królewskiej w pamiętniku. Co powiedział w wywiadzie?

W zwiastunie wywiadu z Tomem Bradbym z ITV, który zostanie wyemitowany w niedzielę, książę Harry również nie potwierdza, czy weźmie udział w koronacji ojca , mówiąc: "Wiele może się wydarzyć od teraz do tego czasu". W odpowiedzi na każdą sugestię, że naruszył prywatność swojej rodziny w książce, twierdzi, że ci, którzy go krytykują, "nie rozumieją lub nie chcą wierzyć", że prasa została poinformowana przez jego rodzinę.

W jednym z najnowszych wywiadów książę Harry dał do zrozumienia, że jest gotowy do pogodzenia się z rodziną. Książę Sussex mówił, że chciałby "z powrotem" swojego ojca, króla Karola III i brata,…

Klipy z innego wywiadu telewizyjnego wydają się pokazywać Harry'ego odnoszącego się do Williama w książce jako jego "arcywroga".

W zwiastunie wywiadu Good Morning America, który ma zostać wyemitowany w poniedziałek, słychać, jak prezenter Michael Strahan mówi: "W twojej książce jest cytat, w którym odnosisz się do swojego brata jako do swojego ukochanego brata i arcywroga. Mocne słowa. Co miałeś przez to na myśli?"