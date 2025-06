Losowanie LOTTO z 5.06.2025. Poznaj numery, jakie padły w Lotto i Lotto Plus z 5.06.2025 Redakcja Strefy Biznesu

Jakie liczby padną w losowaniu Lotto w czwartek 5.06.2025? Przekonaj się, czy wygrałeś Gettyimages.com/natatravel

Znamy wyniki losowania Lotto z 5.06.2025. Sprawdź, czy tym razem Ci się poszczęściło? Wynik losowania Lotto i Lotto Plus publikujemy na tej stronie regularnie we wtorki, czwartki i soboty. Jakie liczby wylosowano tym razem? Porównaj liczby wylosowane 5.06.2025 w Lotto i Lotto Plus z tymi z Twojego kuponu i sprawdź, czy wygrana jest Twoja.