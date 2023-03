Małgorzata Foremniak odniosła się do wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego. Wydała oświadczenie podobnie jak Agnieszka Chylińska

W sieci grzmi po ostatniej wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego w jego programie. Rozmawiał tam z Piotrem Gąsowskim, który opowiadał o kulisach swojego odejścia z "Twoja twarz brzmi znajomo".

Wojewódzki odniósł się do sytuacji, w której Gąsowski zdecydował się opuścić program Polsatu po zwolnieniu jego koleżanki - Katarzyny Skrzyneckiej. Showman przytoczył swoje odejście z programu TVN-u "Mam talent".

"Jak zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent!", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność!" – wspomniał Kuba Wojewódzki.