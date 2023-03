Kuba Wojewódzki pierwszy raz o odejściu z "Mam talent!". Wspomina o Chylińskiej i Foremniak. O co poszło?

W ostatnim odcinku autorskiego programu Kuby Wojewódzkiego gościł Piotr Gąsowski, który, w geście solidarności wobec zwolnionej z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Katarzyny Skrzyneckiej, również opuścił show Polsatu.

Rozmowa z Gąsowskim okazała się dobrą okazją, żeby wspomnieć odejście Wojewódzkiego z "Mam talent!". Prezenter po raz pierwszy opowiedział o kulisach tej sprawy, nawiązując do kwestii solidarności i przyjaźni w show-biznesie.

"Jak zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność!" - opowiadał.