Rewolucja w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z programu zniknęło większość jurorów. Jak będzie teraz wyglądało show?

W nocy z piątku na sobotę o odejściu z programu poinformował Piotr Gąsowski. Jak przyznał, zrobił to w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką.

"Mówi się często: „czas na zmiany”… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej , jak umiem Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się, iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, „nieznajomą twarz” ! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej , dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać! Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie , żeby nie okazało się , że będzie to tzw. „pocałunek śmierci”" - napisał na Instagramie.