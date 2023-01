Cezary Pazura jest chorobliwie zazdrosny o swoją żonę. Edyta Pazura czuje się kontrolowana

Aktor przyznał, że ma problem z zazdrością o żonę. To uczucie miało nasilić się w ostatnim czasie i zaczął w związku z tym rozważać nawet pomoc terapeuty. Bodźciem do tego wyznania okazało się pytanie o różnicę wieku, która dzieli parę.

"Boję się, że wiek może być przeszkodą. Obawiam się, bo jestem bardzo zazdrosny. Obawiam się, żeby nie stracić tego, co Edytka we mnie zauważyła, pokochała i co jej się we mnie podoba" - tłumaczył aktor.