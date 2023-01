Maria Sadowska ma "szacun na rejonie" dlatego teraz wiedzie widzów na pokuszenie - zobacz jej Instahistorie! Izabella Matczak

20 lat zajęło jej przepychanie się łokciami w świecie reżyserii filmowej. Teraz Maria Sadowska ma "szacun na rejonie" i nie musi już szukać kolejnych zawodowych wyzwań, bo te przychodzą do niej same. Sadowska jest - jak sama o sobie mówi - z tak zwanej starej gwardii, czyli z takiej, która dla sztuki jest gotowa zrobić wszystko. A na co gotowa jest bohaterka jej najnowszego filmu "Pokusa"? Maria Sadowska zaprasza do kin oraz na swoje InstaHistorie!