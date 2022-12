Metallica w Polsce w 2024 roku. Kultowy zespół zagra u nas dwa koncerty. Znamy ceny biletów i daty koncertów

Metallica w Polsce. Kiedy koncerty?

Trasa koncertowa rozpocznie się 27 kwietnia przyszłego roku dwoma koncertami w Amsterdamie. Do Polski Metallica przyjedzie w 2024 roku. Zespół zagra swoje koncerty 5 oraz 7 lipca w Warszawie.

Metallica w Warszawie. Ceny biletów

Poprzedni koncert zespołu Metallica w Polsce odbył się 21 sierpnia 2019 roku. Bilety na to wydarzenie można było kupić od 21 września 2019 roku i kosztowały one od 229 do 479 złotych, natomiast bilety VIP między 850 a 9290 złotych.