Michał Listkiewicz specjalnie dla nas: W Katarze grajmy nawet brzydko, ale wygrywajmy

Odlicza pan już godziny do rozpoczęcia mundialu?

Zdecydowanie tak. Futbol, to moje życie, poza tym jestem wielkim fanem reprezentacji Polski. Obserwuję jednak, że przed mundialem w Katarze jest mniejsze zainteresowanie turniejem, są mniejsze oczekiwania i podekscytowanie opinii publicznej. Wpływa na to chyba termin organizacji mistrzostw, jest kompletnie zwariowany, jeszcze kilka dni temu wszyscy emocjonowali się rozgrywkami ligowymi w całej Europie. Nie ma tego czegoś, co było przed poprzednimi mundialami, że już na tygodnie przed pierwszym meczem wszyscy żyli turniejem. Myślę jednak, że ekscytacja się pojawi, gdy mistrzostwa świata już się rozpoczną.

Pojawiają się głosy ekspertów i byłych piłkarzy, że to jest świetny czas, żeby właśnie teraz rozgrywać mistrzostwa świata. Zawodnicy są praktycznie w środku sezonu, mecze mogą stać na wysokim poziomie, piłkarze również nie będą myśleć o zbliżających się wakacjach.

To jest rzeczywiście mocny argument. Zazwyczaj piłkarze byli mocno wyeksploatowani po wyczerpującym i długim sezonie, skupiali się bardziej na tym, żeby odpocząć. Z drugiej strony, teraz piłkarze są w trakcie rozgrywek ligowych, które mówiąc wprost, są dewastowane. W takich krajach jak Anglia, Hiszpania, czy Włochy, takie przerwanie rozgrywek jest czymś niezwykłym. Jeśli jednak chodzi o poziom sportowy, jestem przekonany, że turniej będzie stał na wysokim poziomie.