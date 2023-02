Michel Houellebecq nagrany z prostytutkami. Teraz pisarz sprzeciwia się publikacji filmu. Sprawa skończy się w sądzie? Damian Kelman

Francuski pisarz nagrany podczas zabawy z prostytutkami nie zgadza się na publikację materiału. Sprawa trafi do sądu? Twitter / @Piotrowicz17

Michel Houellebecq to francuski pisarz słynący ze swojego skandalicznego podejścia do wielu spraw. Tym razem został nagrany z prostytutkami. Po publikacji zapowiedzi pełnego nagrania, twórca wraz ze swoją żoną domagają się usunięcia go z sieci. Jak zakończy się ta sprawa?