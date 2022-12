Mikołajki gwiazd. W domu, w pracy, na spotkaniu z Mikołajem? Jak znane osoby świętowały ten dzień Małgorzata Puzyr

Dziś mikołajki. Zgodnie z tradycją, co roku 6. grudnia do naszych domów zagląda Święty Mikołaj, który pojawia się z drobnymi upominkami. To święto, na które czekają głównie dzieci, jednak dużo radości mają z niego również dorośli. Zobacz, jak ten dzień spędzają gwiazdy.