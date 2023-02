Ministrowie Sasin i Kowalczyk zapowiadają kredyty dla rolników. Pożyczka do 300 tys. zł bez zabezpieczeń

Sasin poinformował, że wszelkie podejmowane działania mają wspierać polską wieś, która jest skarbem narodowym. Oferta PKO BP na kredyty dla rolników ma być rozwiązaniem, które ułatwi prowadzenie gospodarstwa na wysokim poziomie.

- To jest oferta banku PKO BP, największego polskiego banku państwowego, który proponuje rolnikom kredyt w wysokości 300 tysięcy zł nawet na 5 lat, bez żadnych zabezpieczeń i na dowolny cel, który będzie służył produkcji rolnej. To może być zarówno zakup nawozów, materiału siewnego, sprzętu, wszystkiego tego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa - powiedział wicepremier.