MŚ 2022. Stadiony w Katarze: Ahmad bin Ali Stadium w mieście Al-Rayyan - mapa OPRAC.: Piotr Kobyliński

W 2020 roku na Ahmad bin Ali Stadium rozegrano część spotkań klubowych mistrzostw świata w 2020 roku. Fot: PAP/Abaca

Na stadionie w drugim co do wielkości mieście Kataru na co dzień grają piłkarze klubu Al-Rajjan SC. Pierwotnie zakładana była rozbudowa Al-Rayyan Stadium, który miał się stać jedną z aren turnieju.