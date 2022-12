Najlepsze świąteczne piosenki wszechczasów. Zobacz, jakich hitów uwielbiamy słuchać w święta

Najpiękniejsze świąteczne piosenki wszechczasów. To do nich wracamy co roku przed Bożym Narodzeniem

Wraz ze zbliżającymi się świętami wracają utwory kojarzące się z tym okresem. Kolędy, popowe hity sprzed lat i nowe kawałki, które prawdopodobnie na stałe trafią na listę świątecznych hitów. Zobacz, czego najchętniej słuchamy w okresie oczekiwania na Boże Narodzenie.

Ludzie śpiewają o Bożym Narodzeniu od wieków. Z każdym mijającym rokiem więcej niż kilku współczesnych artystów próbuje swoich sił w tworzeniu nowego świątecznego hitu, czegoś przyjemnego i melancholijnego, co unosi się w pachnącym świerkami powietrzu. Niektórym się to udaje, co widzimy na przykładzie nowoczesnych klasyków bożonarodzeniowych. Muzyka bożonarodzeniowa ma swój wyjątkowy charakter, nastrój, który zazwyczaj jest jednocześnie refleksyjny i przepełniony radością. Melancholia, którą przepełnione są świąteczne utwory, często doprowadza do łez wzruszenia.

Największe świąteczne hity wszechczasów

Oto lista najwspanialszych świątecznych piosenek wszechczasów. Wyróżniliśmy również kilka polskich utworów. Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You" (1994) - piosenka nagrana przez amerykańską piosenkarkę Mariah Carey na jej czwarty album studyjny i pierwszy album świąteczny, "Merry Christmas". Napisana i wyprodukowana przez Careya i Waltera Afanasieffów.

Wham!, "Last Christmas" (1984) - piosenka brytyjskiego duetu, którą napisał George Michael. Została wydana w 1984 roku na podwójnym singlu z utworem "Everything She Wants', a w 1986 umieszczono ją na albumie Music from the Edge of Heaven.

Shakin' Stevens, "Merry Christmas Everyone" (1985) - utwór napisany przez Boba Heatlie’a powstał w 1984 roku, ale jego publikację przesunięto o rok. Powodem opóźnienia wydania piosenki była obawa przed konkurencyjnym singlem „Do They Know It’s Christmas?” zespołu Band Aid

Brenda Lee, "Rockin' Around the Christmas Tree" (1958) - piosenka została napisana w 1958 roku przez Johnny’ego Marksa oraz premierowo zaśpiewana przez 12-letnią Brenda Lee.

Bing Crosby, "White Christmas" (1942) - piosenka autorstwa Irvinga Berlina z 1941 roku, pierwotnie wykonywana przez Binga Crosby’ego i Marthę Mears w filmie "Gospoda świąteczna".

Bruce Springsteen, "Santa Claus Is Coming to Town" (1982) - piosenka napisana przez J. Freda Cootsa i Haven Gillespie. Najwcześniejsza znana wersja utworu została nagrana przez banjoistę Harry'ego Resera i jego zespół 24 października 1934 r.

Judy Garland, "Have Yourself a Merry Little Christmas" (1944) - piosenka napisana w 1943 roku przez Hugh Martina i Ralvai57ui11Yspha Blane'a i zaśpiewana przez Judy Garland w musicalu MGM "Meet Me in St. Louis" w 1944 roku.

Dean Martin, "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow" (1959) - twór stworzony przez liryka Sammy’ego Cahna i kompozytora Jule’a Styne’a w lipcu 1945 roku. Co ciekawe, napisano w Hollywood, podczas fali upałów.

Ariana Grande, "Santa Tell Me" (2014) - świąteczny utwór nagrany przez amerykańską piosenkarkę Arianę Grande. Został napisany przez Grande, Ilya Salmanzadeh i Savan Kotecha. Piosenka została wydana na całym świecie 24 listopada 2014 roku.

Czerwone Gitary, "Dzień Jeden W Roku" (1976) - piosenka napisana przez Seweryna Krajewskiego (muzyka) i Krzysztofa Dzikowskiego (tekst) w 1966 roku, która rok później została wydana na czwórce "Czerwone Gitary śpiewają kolędy" . W 1976 roku utwór opublikowano na albumie "Dzień jeden w roku".

Skaldowie "Z kopyta kulig rwie" (1969) - utwór skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Andrzeja Bianusza. Po raz pierwszy piosenka została nagrana do telewizyjnego filmu "Kulig" (luty 1968), a rok później Skaldowie zarejestrowali ją na swój trzeci album, zatytułowany "Cała jesteś w skowronkach".

De Su, "Kto Wie Czy Za Rogiem" (2013) - utwór, do którego muzyka została skomponowana przez Macieja Tadeusza Zielińskiego, zaś autorką tekstu jest Bożena Elzbieta Intrator. Został wydany w 2013 roku.

