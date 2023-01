Nie żyje muzyk Tom Verlaine, twórca zespołu Television. Gitarzysta miał 73 lata

Artysta urodził się w 1949 roku w Morristown w stanie New Jersey jako Thomas Miller. W 1968, razem z Richardem Meyersem (znanym jako Richard Hell) oraz Billym Ficcą założyli zespół The Neon Boys. Wówczas Miller przyjął pseudonim Verlaine, nawiązujący do francuskiego poety Paula Verlaine’a. W 1973 roku do zespołu dołączył Richard Lloyd, a nazwę kapeli zmieniono na Television.