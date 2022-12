Jak słuchaliśmy i korzystaliśmy z muzyki w 2022 roku? Czy radio odchodzi do lamusa?

Wielbiciele muzyki słuchają jej więcej niż kiedykolwiek w historii. Obecnie to 20 godzin i 6 minut tygodniowo. W 2021 roku było to 18 godzin i 15 minut. Oznacza to, że - porównując rok do roku - w ciągu tygodnia nasza playlista wzbogaciła się o około 30 piosenek.

Infografika: zpav.pl