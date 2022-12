TOP100 najlepszych płyt 2022 r. według magazynu "Rolling Stone". Jakie krążki znalazły się w zestawieniu?

W pierwszej pięćdziesiątce znalazły się najnowsze krążki takich zespołów, artystów i artystek jak Natalia Lafourcade, Lizzo, Stromae, Rina Sawayama, Ari Lennox, Muna, The Weeknd, Tove Lo, Charli XCX czy Noah Cyrus.

Jakie rockowe krążki nie znalazły się w zestawieniu?

Dzięki temu na liście 100 najlepszych albumów 2022 roku według "Rolling Stone" znajdziemy najnowszy album WILLOW, czyli Coping Mechanism. Krążek ten uplasował się na 99 miejscu, trzy pozycje wyżej trafił album Back Home kapeli Big Joanie. Nie zabrakło także płyty Lighten Up Erin Rae.

Kto w czołówce?

Jak prezentuje się pierwsza dziesiątka listy? Otwiera ją album duetu Wet Leg, który został określony jako "jeden z najlepszych nowych zespołów rockowych, jaki pojawił się na rynku w ciągu ostatnich pięciu lat". Miejsce dziewiąte to solowy album J-Hope, członka BTS, ósme zaś FKA Twigs. Na miejscu siódmym znalazła się płyta Hold on Baby King Princess, którą określono jako "połączenie muzyki Savage Garden i Audioslavve". Kolejne pozycje należą odpowiednio do Pusha T, Harry'ego Stylesa, Rosalíi, Taylor Swift, Bad Bumny'ego i Beyoncé.