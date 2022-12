Koncert Sary James w Gliwicach - zdjęcia. Wokalistka wystąpiła podczas otwarcia Centrum Przesiadkowego. Czekało na nią wielu fanów Robert Lewandowski

Urodzona w 2008 roku wokalistka wygrała dwa popularne polskie talent show - The Voice Kids i Szansę na Sukces. fot. Karina Trojok Zobacz galerię (16 zdjęć)

Sara James rozgrzała gliwicką publiczność, która w sobotę 10 grudnia pojawiła się na otwarciu Centrum Przesiadkowego. Wokalistka zaśpiewała swoje największe przeboje, w tym "Somebody" czy "Na sam szczyt”, zapraszając zgromadzonych pod sceną do wspólnej zabawy. To jednak nie jedyna atrakcja, która czekała tego dnia na odwiedzających nowy gliwicki obiekt, gdyż wiele osób przyjechało tu po to, by zobaczyć kultowe, zabytkowe autobusy.