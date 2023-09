Jakiej muzyki słuchają Polacy? Powstał raport "Konsumenci muzyki w Polsce w czasach sztucznej inteligencji"

Preferencje muzyczne Polaków „w zależności od funkcji, pory dnia czy nastroju”

Najbardziej lubianym gatunkiem muzycznym wśród Polaków jest muzyka popularna (pop) – prawie 1/3 wszystkich badanych wskazuje ten gatunek jako swój ulubiony. Kolejne gatunki muzyczne pod względem popularności to disco polo oraz muzyka rockowa. Co warto podkreślić, osoby słuchające muzyki nie do końca posługują się językiem gatunków i stylów muzycznych. O ile w przypadku tych trzech głównych gatunków wskazania spontaniczne Polaków pokrywają się z preferencjami wobec sztywno zdefiniowanych gatunków muzycznych, to w przypadku tych niszowych albo łączących różne style muzyczne, podejście definicyjne nie do końca oddaje rzeczywiste preferencje odbiorców. Polacy zapytani wprost, jakiej muzyki słuchają, udzielają odpowiedzi, że słuchają różnych gatunków, w zależności od funkcji, pory dnia czy nastroju. Najczęściej Polacy słuchają muzyki w domu. Połowa ankietowanych wskazuje na konsumpcję muzyki w podróżach, zarówno tych krótszych do pracy, szkoły, jak i tych dłuższych. Sytuacje słuchania muzyki są powiązane wprost z głównymi motywacjami – muzyka ma relaksować, dawać wytchnienie i odpoczynek.