Sztuczna inteligencja zabierze pracę muzykom? Selena Gomez szczerze o obawach w branży. Czy supergwiazda obawia się o swoją przyszłość?

W rozmowie z dyrektorem generalnym Universal Music Group Lucianem Grainge i dyrektor generalną Thrive Global Arianną Huffington, Selena Gomez opowiedziała na pytania dotyczące, głośnej również ze względu na protesty w Hollywood, kwestii sztucznej inteligencji. Aktorka i piosenkarka jest obecnie najczęściej obserwowaną kobietą na Instagramie z oszałamiającą liczbą 429 milionów obserwujących.

Gomez przyznała, że pozostaje pełna nadziei na przyszłość i nie wyobraża sobie, żeby komputer był w stanie zastąpić proces twórczy człowieka.

„Nie sądzę, żeby ktokolwiek w mojej branży miał poczucie, że musi opierać się na komputerze, aby opowiedzieć swoją historię” – stwierdziła. „Szczerze mówiąc, przeraża mnie ta cała sztuczna inteligencja, ale nie sądzę, że kiedykolwiek może ona zastąpić to, co potrafi napisać człowiek...” - dodała. Zaznaczyła, że każdy człowiek jest niepodrabialny i inny i trudno byłoby, żeby mógł to oddać nawet najnowocześniejszy komuter.