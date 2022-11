Uratowała życie Selenie Gomez. Gwiazda nawet nie wspomniała o przyjaciółce, która oddała jej nerkę. Jak to tłumaczy? Małgorzata Puzyr

Selena Gomez nie wspomina o przyjaciółce, która uratowała jej życie, oddając nerkę. Jak to tłumaczy? fot. kadr z filmu "Przerzucanie fragmentów"

Wieloletnia przyjaciółka Seleny Gomez, Francia Raisa, przestała obserwować gwiazdę w mediach społecznościowych po emisji dokumentu "My Mind and Me" i komentarzach gwiazdy udzielanych mediom. W filmie nie ma nawet wzmianki o tym, że dziewczyna oddała celebrytce nerkę, ratując jej życie.