Okoliczności śmierci Aarona Cartera. Nowe informacje. W tle "kobiecy krzyk"

Nowe informacje ws. okoliczności śmierci Cartera

- On nie żyje, on nie żyje - słyszeli.

Portal TMZ podaje kolejne szczegóły zdarzenia. Dyspozytor opisał rozmowę z kobietą, która zadzwoniła na numer alarmowy, opiekowała się ona na co dzień jego domem. Jak opisuje dyspozytor, podczas połączenia na numer alarmowy usłyszał "kobiecy krzyk", a osoba, która zadzwoniła "mówiła o kimś w wannie". Jak dodaje "The Sun", o krzykach informowali również sąsiedzi Cartera.

Aaron Carter od 15. roku życia zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W wywiadach opowiadał także o problemach ze zdrowiem psychicznym. Muzyk wpadał w konflikty z prawem. W 2008 roku aresztowano go za posiadanie marihuany, a w 2017 roku został skazany na prace społeczne za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2019 roku Nick Carter wystąpił do sądu o zakaz zbliżania się młodszego brata do niego i jego rodziny. Po śmierci Aarona pożegnał go we wpisie na Instagramie.