Nie żyje twórca Ulicy Sezamkowej. Pozostawił po sobie „trwałą spuściznę wśród wielu pokoleń”

Nie żyje twórca Ulicy Sezamkowej

Oscary 2023 nadchodzą wielkimi krokami. Czas na nominacje do najważniejszych i najbardziej cenionych nagród filmowych w branży. Zobaczcie, jakie filmy mają szansę na Oscary 2023. Polacy już teraz mogą…

Był zafascynowany wykorzystaniem technologii w edukacji

„Jako mądry, rozważny, a przede wszystkim życzliwy lider, Lloyd był zafascynowany potęgą technologii i nieustannie myślał o nowych sposobach wykorzystania jej do edukacji” – podkreślono.

"IO" Jerzego Skolimowskiego otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. O statuetkę w tej kategorii ubiegają się też m.in. "Blisko" Lucasa Dhonta i "Na…

„Bez Lloyda Morrisetta nie byłoby Ulicy Sezamkowej. To on jako pierwszy wpadł na pomysł wykorzystania telewizji do nauczania przedszkolaków podstawowych umiejętności, takich jak litery i cyfry” – napisano w oświadczeniu cytując Joan Ganz Cooney, również współzałożycielkę Sesame Workshop.