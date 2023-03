Niezwykłe poruszenie na Instagramie Marty Kubackiej. Internauci zasypują jej konto komentarzami

"Wszyscy trzymamy za ciebie kciuki Marta! Dużo zdrowia", "Marta walcz, bo masz dla kogo... Będzie dobrze, musi być", "Pani Marto dużo zdrówka, wierzymy i trzymamy kciuki za to, aby wszystko było dobrze", "Pani Marto, modlę się za pani powrót do zdrowia", "Wszyscy teraz kibicujemy pani w walce o powrót do zdrowia. Siła jest kobietą, musi być dobrze" - czytamy na Instagramie Kubackiej.