Nina Terentiew jednak nie przejdzie na emeryturę? Pojawiły się nowe informacje ws. przyszłości Edwarda Miszczaka w Polsacie

Nina Terentiew urodziła się 14 marca 1946 roku w Warszawie. Przez większość swojego życia była związana z dziennikarstwem oraz branżą telewizyjną. Jej przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się już w 1970 roku, podczas stażu zawodowego w Polskim Radiu Koszalin. Rok później trafiła do TVP, gdzie pracowała w redakcji publicystyki kulturalnej. Nina Terentiew wówczas była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie programu kulturalnego „Pegaz”. Z czasem pracowała również nad tworzeniem filmów dokumentalnych, reportaży, a także audycji poświęconych kulturze. W 1980 roku została kierownikiem redakcji publicystyki Telewizji Polskiej, a w 1986 szefem całego zespołu artystycznego TVP2. Pięć lat później została dyrektorem ds. artystycznych TVP2, by w końcu, w 1998 roku zostać dyrektorem programowym TVP2. W 2006 roku Nina Terentiew związała się zawodowo z telewizją Polsat. Początkowo była doradcą programowym właściciela oraz zarządu Telewizji Polsat ds. produkcji polskiej. Rok później została mianowana dyrektorem programowym telewizji Polsat, którym pozostaje do dziś.