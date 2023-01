Nowość na rynku muzycznym. Matylda Damięcka śpiewa w utworze "Matka". Niedługo cała płyta

W zeszłym roku żona Justina Biebera, Hailey, przeszła mały udar. Jak przyznała w ostatnim wywiadzie, wpłynęło to na jej zdrowie psychiczne i cierpi na łagodną postać zespołu stresu pourazowego - PTSD.…

Czego można spodziewać się po nowym duecie?

Teraz kontynuują współpracę we dwójkę, mają gotowy album, a już możemy posłuchać pierwszej zapowiedzi albumu zatytułowanej “Matka”.

"Razem zastanawiamy się jak się żyje kobiecie i mężczyźnie we współczesnym świecie, pełnym oczekiwań i społecznej presji. Zwykłe życie, niezwykła forma" - wyjaśnia duet Matylda/Łukasiewicz.

Kim są Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz?

Radek Łukasiewicz znany jest doskonale z zespołów Pustki czy Bisz/Radex, ale także pisania dla innych m.in. Brodki, Artura Rojka, Piotra Zioły.

Matylda Damięcka to dobrze znana kreska instagrama, która otwiera oczy i konfrontuje Polaków z tematem niewygodnym. Czy to oznacza, że w takiej stylistyce utrzyma klip do nadchodzącego utworu? W zapowiedzi, która pojawiła się na instagramie @matylda_lukasiewicz wynika, że możemy spodziewać się czegoś zupełnie odmiennego.