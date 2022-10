Nowość w grze w wojenne okręty. Okręty podwodne w World of Warships na PC!

Okręty podwodne, po wielu latach testów, zawitały wreszcie do gry! Dostępne są obecnie we wczesnym dostępie jako nowa klasa jednostek. Operują one przede wszystkim pod wodą i używają torped jako głównej broni. Dzięki uzbrojeniu i niskiej wykrywalności stanowią duże zagrożenie przeciwko wszystkim innym rodzajom okrętów, ale są tez bardzo narażone na ogień wroga, gdy zostaną zauważone. Na chwilę obecną dostępne są dwie linie – niemiecka i amerykańska, od poziomu VI do VIII.

Więcej okrętów podwodnych zadebiutuje w kolejnych aktualizacjach. Aby zapoznać się z mechanika gry nową klasą wystartowała operacja „Wolf pack”. Drużyny składające się z siedmiu okrętów podwodnych będą miały za zadanie atakować konwoje. Gracz będzie mógł polować pod powierzchnią wody, nawigować między jednostkami i niszczyć przeciwników zanim dopłyną do celu.

Powoli zbliża się święto halloween, a w World of Warships pojawią się tematyczne operacje „Saving Transylvania” oraz „Sunray in the darkness”. Dodatkowo, zadebiutuje nowy, tymczasowy tryb „Twilight Battle”. Dwa tygodnie po premierze tej aktualizacji gracze wezmą udział w bitwach 7 na 7, celem będzie pokonanie drużyny przeciwnej w warunkach ciągle zmniejszających się bezpiecznych stref, a zatrucie obejmuje coraz to większe połacie wody…