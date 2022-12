Oto najlepsze samochody, które wystąpiły w kultowych filmach. Te auta odegrały bardzo ważne role

Nie brakuje samochodów, które swoją obecnością na ekranie na zawsze zapisały się w historii kina. Nie trzeba być również geniuszem, aby wpaść na to, że czterokołowy wynalazek to jedna z największych branż na świecie, która nie daje o sobie zapomnieć. Samochody są niezbędnym i fundamentalnym motywem w kinematografii.

Najbardziej kultowe samochody w historii kina

Volkswagen 166 Schwimmwagen - "Samochodzik i Templariusze"

Głównym bohaterem powieści Zbigniewa Nienackiego było zmodyfikowane Ferrari 410 SuperAmerica, którego pozostałości po wypadku znalazł pod Zakopanem i złożył na nowo wuj głównego bohatera. Samochód – zwany Wehikułem – w ekranizacjach słynnych książek przybrał jednak nieco inną formę. W serialu “Samochodzik i Templariusze”, najbardziej znanej adaptacji przygód Pana Samochodzika, Stanisław Mikulski usiadł za kierownicą Volkswagena 166 Schwimmwagen.

Przygody Pana Samochodzika nie były żadnym wyzwaniem dla Schwimmwagena static.prsa.pl

DeLorean - "Powrót do przyszłości"

DeLorean DMC-12 to bez wątpienia auto ze wszech miar kultowe. Nieśmiertelność zapewniła mu oczywiście trylogia „Powrót do przyszłości”, w której pełnił on rolę wehikułu czasu. To właśnie dzięki niemu naukowiec i wynalazca doktor Brown oraz jego przyjaciel Marty McFly mogli odbywać swoje podróże w czasie w tę i z powrotem.

Gdy ten model DeLoreana pojawił się na rynku, fani motoryzacji raczej uznali go za rozczarowujący Kadr z filmu "Powrót do przyszłości"

Subaru Impreza WRX STI - "Baby Driver"

Niby zwykłe Subaru, a w filmie "Baby Driver" prezentuje się jak auto za kilka milionów. Być może to zasługa wartkiej akcji, dobrego montażu, czy też młodego kierowcy, który zasiadł za kierownicą. Z pewnością na efekt końcowy miały wpływ również modyfikacje, wprowadzone przez firmę DBW Motorsport na potrzeby filmu. Pierwotnie było to Subaru z 2006 roku - model Impreza WRX Limited, ale zmieniono jego napęd z klasycznego 4x4 na tylny, aby móc na planie wykonywać widowiskowy drift.