Oto Sanah. Kim tak naprawdę jest Zuzanna Jurczak? Wiek, kariera, ciekawostki, największe przeboje

Wielu intryguje pseudonim wokalistki. Nie wziął się on znikąd. "Sanah" jest skrótem od angielskiej wersji jej imienia, czyli Susannah.

Skoro nazywam się Zuzanna, a po angielsku to jest Susannah, to skróciłam do Sanah. Nietrudne do wymówienia zarówno w Polsce, jak i na świecie - tłumaczyła artystka.