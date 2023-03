Pamięci Allana Pinkertona, który zaprowadził porządek na Dzikim Zachodzie

Na Dzikim Zachodzie

W wieku 23 lat wyemigrował z Irlandii do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmował się produkcją beczek. Jednak jego wybitne jak na owe czasy zdolności logicznego myślenia skłoniły go do założenia firmy zajmującej się zawodowym ściganiem przestępców. Sławę przyniosło mu przede wszystkim ujawnienie spisku na prezydenta Lincolna oraz dobrze zorganizowane akcje wywiadowcze w trakcie amerykańskiej wojny secesyjnej.

„Jednak bogactwo zawdzięczał temu, że jego firma jako jedyna potrafiła zapewniać bezpieczeństwo na Dzikim Zachodzie, rozbijając gangi oraz przestępcze grupy napadające na pociągi” - pisze Jürgen Thorwald w „Stuleciu detektywów”. Wśród bandytów byli m.in. Jesse James, Missouri Kid, bracia Reno, gang Hole-in-the-Wall (Dziura w Ścianie) czy też gang Wild Bunch (Dzika Paczka), którego członkami byli Butch Cassidy i Sundance Kid.

Pinkerton pokonał ich, ale i rozsławił. Allan Pinkerton był bowiem nie tylko mistrzem w tropieniu i organizowaniu zasadzek na przestępców, lecz także specem od autoreklamy.