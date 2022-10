"Pani od jakości" pokazała skład suplementów Sandry Kubickiej i dostała pisma przedsądowe. Czy tabletki są warte swojej ceny?

"Pani od jakości" o suplementach Kubickiej

W sierpniu zajęła się "kobiecymi" suplementami diety firmy należącej do Sandry Kubickiej. Celebrytce najwyraźniej nie spodobało się to, co usłyszała o swoim produkcie, bo wysłała Daniłko... przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym oskarżyła ją o rozpętywanie "akcji hejterskiej".

"Pani od jakości" przypomniała swoim obserwatorom, że suplement diety to nie lek, który musi być zarejestrowany i wprowadzony do obiegu, a dzięki lukom prawnym właściwie każdy może "produkować" różne tabletki i reklamować je jako cudowne substancje.

Eksperci, farmaceuci, których poprosiła o opinię, ocenili suplementy Kubickiej jednoznacznie: podobne tabletki (ale pełnoprawne leki) można dostać w aptece, i to kilka razy taniej.