Paszport, czyli obrazek z dziejów CK policji krakowskiej

Wprowadzenie w sposób systemowy i na wielką skalę dokumentów stwierdzających tożsamość danej osoby to skutek rewolucji francuskiej. W 1791 r. Zgromadzenie Ustawodawcze Francji jako pierwsze zadekretowało przymus posiadania przez obywateli republiki paszportów wewnętrznych - pradziadka naszych dowodów osobistych - i paszportów na zagranicę przez podróżujących do innych krajów. Bowiem wiek XIX, epoka nacjonalizmów, stał też pod znakiem rozkwitu administracji i biurokratycznej kontroli państwa nad obywatelem. Szczęśliwie trwało to stosunkowo krótko.

Oto jeden z takich szaraków - Karol Pochwalski urodzony w roku 1836 r. we wsi Zwierzyniec pod Krakowem, syn Jana, młynarza u Panien Norbertanek. Zawieramy z nim znajomość, gdy ma lat 22 i zatrudnia się jako służący. W aktach policji znajduje się jego świadectwo pracy wystawione w Krakowie 19 grudnia 1857 r. przez pana Dulębę: „Uwalniam Karola Pochwalskiego od służby, w której u nas zostawał przez miesięcy 3 do pokoju i wszelkiej innej usługi - w przeciągu czasu tego sprawował się trzeźwo i wiernie”.

Świadectwo owe trafiło do akt, ponieważ na kolejnej posadzie, u adwokata Balki, Karol - zdaniem chlebodawcy - spisywał się może i trzeźwo, ale niezbyt wiernie. Zdezerterował bowiem, i to rychło po 2 tygodniach, skutkiem jakiejś scysji z mecenasem. Ten zwrócił się do policji, by służącego aresztować i „odstawić na powrót do obowiązku”. Co też się stało. Karol został ukarany chłostą, a potem oddany pryncypałowi, który łaskawie go zechciał przyjąć.