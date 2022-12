Paweł Wawrzecki koczował dwa dni na lotnisku. Aktor miał problemy z powrotem do Polski Małgorzata Puzyr

Paweł Wawrzecki napotkał spore problemy na lotnisku w Chicago. Miał bardzo trudny powrót do Polski fot. FOTON/PAP

Paweł Wawrzecki regularnie podróżuje do USA, gdzie mieszka jego żona. Tym razem aktor miał spore problemy z powrotem do Polski. Miał przez dwie doby koczować na lotnisku. Co się stało?