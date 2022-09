Pierwszy film o ataku sowietów na Polskę. Premiera obrazu „Orlęta. Grodno’39”

„Orlęta. Grodno’39” to film o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Jak podaje TVP, jest to pierwsza produkcja filmowa dotycząca tych wydarzeń. Przedstawia historię heroicznej walki cywilnych mieszkańców Grodna, w dużej mierze harcerzy i młodzieży szkolnej, z rosyjskim najeźdźcą.

W role młodych bohaterów wcielili się m.in. Feliks Matecki, Wit Czernecki, Almira Nawrot i Filip Gurłacz. Partnerują im znani aktorzy, m.in. Jowita Budnik, Bartłomiej Topa, Antoni Pawlicki, Leszek Lichota, Andrzej Mastalerz, Łukasz Lewandowski.