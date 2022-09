Pod paragrafem. Nieporozumienia małżeńskie w mieście Łodzi

Żona i przyjaciółki

Robiła wyrzuty Stefanowi, że zaleca się do innych kobiet. On temu zaprzeczał. Jednak sytuacja między małżonkami robiła się coraz bardziej napięta. Ich sąsiedzi z kamienicy przy Korzeniowskiego skarżyli się, że w ich mieszkaniu dochodzi do coraz większych awantur. „Małżonkowie toczyli ze sobą krwawe walki i musieli interweniować policjanci!” - donosił „Express”.

W końcu Stefan Semeriak nie wytrzymał. Postanowił wyprowadzić się z domu. Ta nie dała za wygraną. W mieszkaniu były akurat jej trzy przyjaciółki. Uzbroiła je w młotki, rondle i żelazne garnki. Po czym wszystkie cztery rzuciły się na Stefana. W końcu poturbowanemu mężczyźnie udało się uciec. Po dwóch godzinach wrócił do domu. Kobiety nie chciały go wpuścić do mieszkania.